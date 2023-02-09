Роналду – в стартовом составе "Аль-Насра" на матч чемпионата с "Аль-Вехдой"

Португальский нападающий Криштиану Роналду включен в стартовый состав "Аль-Насра" на матч шестнадцатого тура чемпионата Саудовской Аравии с "Аль-Вехдой".

Фото: "Аль-Наср"

Об этом проинформировала пресс-служба саудовского клуба.



Стартовый свисток арбитра прозвучит сегодня, 9 февраля, в 20:30 мск. В прошлом туре 38-летний форвард забил свой первый гол в составе своей новой команды. Он реализовал пенальти на третьей минуте компенсированного времени. Этот мяч помог "Аль-Насру" уйти от поражения в выездном матче с "Аль-Фатеху".



После 15 сыгранных матчей в активе команды Руди Гарсии 34 очка. "Аль-Наср" идет вторым в таблице чемпионата Саудовской Аравии. Отставание от лидера "Аль-Шабаба" составляет три очка, но у "Аль-Насра" две игры в запасе. Роналду перебрался на Ближний Восток в начале января, став самым высокооплачиваемым футболистом в мире.