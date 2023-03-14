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Кудряшов: у "Антальяспора" передо мной задолженность по зарплате за 5 месяцев

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Защитник "Антальяспора" и бывший футболист сборной России Федор Кудряшов рассказал, что турецкий клуб задолжал ему зарплату за пять месяцев.
Фото: Getty Images
"Процентов на 90 мы контракт не продлим, и я покину клуб. Четвертый год там и надеялся на другое отношение к себе. Говорю не в плане продления контракта, а просто об отношении. Для Турции проблемы с зарплатой неудивительны? Да, такое есть. Наверное, это больше вопрос к менеджменту клуба, насколько они хорошо умеют управлять финансами и понимают этот бизнес. Большая ли задолженность по зарплате? Пять месяцев. При этом премиальные платили вовремя", - приводит слова Кудряшова "Матч ТВ".

35-летний защитник Федор Кудряшов выступает за "Антальяспор" с 2020 года. В общей сложности за турецкий клуб он провел 109 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. В текущем сезоне россиянин сыграл 14 матчей за команду во всех соревнованиях и не отметился результативными действиями. Контракт Кудряшова с клубом рассчитан до июня этого года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость на данный момент в 175 тысяч евро.

В России Кудряшов защищал цвета "Ахмата", "Ростова", "Спартака", "Рубина", "Химок", "Сочи", "Томи" и "Краснодара". В Турции он также выступал за "Истанбул Башакшехир".

В июле прошлого года Кудряшов объявил о завершении карьеры в сборной России.


Кудряшов Антальяспор Чемпионат Турции
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