Легенда красно-белых охарактеризовал ее легендарной фразой, сказанной однажды нынешним наставником национальной дружины Валерием Карпиным.
– Ничего даже говорить не хочу про сборную. Расстроили они меня. Болельщики ведь ждут эти матчи, а результата нет. Да, товарищеский матч. И что? У нас других нет. Значит, надо в товарищеских встречах выходить и рвать всех на части за страну. Как можно охарактеризовать вчерашнюю игру? Игра была равна, играли два… Сборная России провела унылый матч, – резюмировал Кавазашвили в интервью "РБ Спорт".
23 марта сборная России разошлась миром с национальной командой Ирана со счетом 1:1 в товарищеской встрече в Тегеране. На 28-й минуте гости вышли вперед. Антон Миранчук из "Локомотива" реализовал пенальти, назначенный за фол на полузащитнике "Спартака" Антоне Зиньковском. На старте второго тайма сборной Ирана удалось восстановить равенство, также с 11-метровой отметки.
Заметим, что команда Валерия Карпина не побеждает уже в течение 180 дней - с момента контрольного матча против сборной Кыргызстана (2:1). С тех пор россияне трижды сыграли вничью. Перед мирным исходом с Ираном наша дружина скатала две безголевых ничьи с Таджикистаном и Узбекистаном. В воскресенье, 26 марта, сборная России в Санкт-Петербурге примет Ирак.
Кавазашвили – о ничьей с Ираном: игра была равна, играли два… Сборная России провела унылый матч
Экс-вратарь московского "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал качество игры национальной команды России в товарищеском матче с Ираном (1:1).
Фото: Globall Look Press