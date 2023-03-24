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Кавазашвили – о ничьей с Ираном: игра была равна, играли два… Сборная России провела унылый матч

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Экс-вратарь московского "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал качество игры национальной команды России в товарищеском матче с Ираном (1:1).
Фото: Globall Look Press
Легенда красно-белых охарактеризовал ее легендарной фразой, сказанной однажды нынешним наставником национальной дружины Валерием Карпиным.

– Ничего даже говорить не хочу про сборную. Расстроили они меня. Болельщики ведь ждут эти матчи, а результата нет. Да, товарищеский матч. И что? У нас других нет. Значит, надо в товарищеских встречах выходить и рвать всех на части за страну. Как можно охарактеризовать вчерашнюю игру? Игра была равна, играли два… Сборная России провела унылый матч, – резюмировал Кавазашвили в интервью "РБ Спорт".

23 марта сборная России разошлась миром с национальной командой Ирана со счетом 1:1 в товарищеской встрече в Тегеране. На 28-й минуте гости вышли вперед. Антон Миранчук из "Локомотива" реализовал пенальти, назначенный за фол на полузащитнике "Спартака" Антоне Зиньковском. На старте второго тайма сборной Ирана удалось восстановить равенство, также с 11-метровой отметки.

Заметим, что команда Валерия Карпина не побеждает уже в течение 180 дней - с момента контрольного матча против сборной Кыргызстана (2:1). С тех пор россияне трижды сыграли вничью. Перед мирным исходом с Ираном наша дружина скатала две безголевых ничьи с Таджикистаном и Узбекистаном. В воскресенье, 26 марта, сборная России в Санкт-Петербурге примет Ирак.


Кавазашвили Сборная России Сборная Ирана
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