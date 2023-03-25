– Фаворит, конечно, сборная России. Единственное, что на бумаге все могут быть фаворитами. Посмотрим, каким будет настрой и отношение к игре. В случае нашей победы наверняка люди, которые занимаются популизмом, будут говорить о том, что все отлично. Но надо реалистично смотреть на вещи. Тот, кто разбирается в футболе, все поймет. Когда говорят правду или правильные вещи, сразу начинают говорить о патриотизме. Какой это патриотизм? – цитирует Канчельскиса Metaratings.
Напомним, завтра, 26 марта, сборная России под руководством Валерия Карпина проведет товарищескую встречу с Ираком. Эта игра станет первым домашней игрой российской сборной в 2023 году. Матч пройдет в Санкт-Петербурге, стартовый свисток рефери из Узбекистана Ахрора Рискуллаева, назначенного главным арбитром поединка, прозвучит в 18:00 по московскому времени. В прямом эфире игру планирует показать отечественный федеральный телеканал "Матч ТВ".
Канчельскис: в случае победы сборной России люди, которые занимаются популизмом, будут говорить о том, что все отлично
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Фиорентины" Андрей Канчельскис определился с фаворитом предстоящей товарищеской встречи между сборными России и Ирака.
Фото: Globall Look Press