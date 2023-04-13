31-летний колумбиец, ранее выступавший за испанские "Реал" и "Барселону", присоединился к "Олимпиакосу" в сентябре прошлого года. В 23 матчах в различных турнирах хавбек записал на свой счет пять забитых мячей. Таким образом, Хамес Родригес выходит на рынок свободных агентов.
Помимо "Реала", звездный футболист также выступал за мюнхенскую "Баварию" и португальский "Порту", английский "Ливерпуль" и клуб Лиги 1 "Монако". В его послужном списке вдобавок к двум победам в Лиге чемпионов значатся титулы в чемпионатах Испании и Германии.
Официально: "Олимпиакос" расторг контракт с экс-полузащитником "Реала" и "Баварии" Хамесом Родригесом
Греческий "Олимпиакос" объявил о досрочном расторжении контракта с двукратным победителем Лиги чемпионов Хамесом Родригесом.
Фото: ФК "Олимпиакос"