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БФФ решила не перераспределять медали чемпионата Белоруссии по итогам сезона-2022 после скандала с договорными матчами

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Федерация футбола Белоруссии (БФФ) приняла решение не перераспределять медали чемпионата Белоруссии по итогам сезона-2022 после скандала с договорными матчами.
Фото: ФК "Шахтер Солигорск"
Как утверждает источник, солигорский "Шахтер" и "Энергетик-БГУ" лишатся соответственно золотых и серебряных наград в результате доказанных обвинений по организации договорных игр и финансовом стимулировании соперников.

Однако чемпионский титул не будет вручен БАТЭ. Клуб из Борисова останется бронзовым призером чемпионата Белоруссии-2022, однако получит возможность выступить в квалификации Лиги чемпионов нового сезона.

"Динамо" Минск и "Ислочь", занявшие соответственно четвертое и пятое места, представят Белоруссию в Лиге конференций

Источник: "Прессбол"


Шахтер Солигорск БАТЭ Энергетик-БГУ
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