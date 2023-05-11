Как утверждает источник, солигорский "Шахтер" и "Энергетик-БГУ" лишатся соответственно золотых и серебряных наград в результате доказанных обвинений по организации договорных игр и финансовом стимулировании соперников.
Однако чемпионский титул не будет вручен БАТЭ. Клуб из Борисова останется бронзовым призером чемпионата Белоруссии-2022, однако получит возможность выступить в квалификации Лиги чемпионов нового сезона.
"Динамо" Минск и "Ислочь", занявшие соответственно четвертое и пятое места, представят Белоруссию в Лиге конференций
Источник: "Прессбол"
БФФ решила не перераспределять медали чемпионата Белоруссии по итогам сезона-2022 после скандала с договорными матчами
Федерация футбола Белоруссии (БФФ) приняла решение не перераспределять медали чемпионата Белоруссии по итогам сезона-2022 после скандала с договорными матчами.
Фото: ФК "Шахтер Солигорск"