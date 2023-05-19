Глава РФС Дюков подтвердил ведение переговоров об организации товарищеской игры сборной России в июне на территории РФ

Президент РФС Александр Дюков признался, что в настоящее время союз ведет переговоры об организации контрольного матча национальной сборной России на территории страны в июне.

Фото: РФС

– Объявим, как договоримся и подпишем документы. Договариваемся о матче в России, – приводит слова Дюкова ТАСС.



Ранее появилась информация, что национальная команда России может принять сборную Камеруна в Москве 15 июня. Не исключено, что Российский футбольный союз ведет переговоры именно о проведении данной товарищеской игры. Если сторонам удастся договориться о контрольном матче, то он станет первым для команды Валерия Карпина с момента отстранения, в котором соперником выступит не представитель Азии.



Напомним, отечественные клубы и национальная сборная на неопределенный срок отстранены от участия в официальных международных соревнованиях после начала СВО на Украине. В период санкций команда Валерия Карпина проводит товарищеские игры с соперниками из Азии.