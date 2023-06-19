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Сборная США стала победителем Лиги наций КОНКАКАФ. Мексика завоевала бронзу

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Национальная команда США выиграла у сборной Канады в финале Лиги наций КОНКАКАФ (2:0).
Фото: Getty Images
Сегодня ночью состоялся финал Лиги наций КОНКАКАФ, в котором сыграли национальная команда Канады и сборная США. Благодаря голам защитника "Кристал Пэлас" Криса Ричардса и нападающего "Реймса" Фоларина Балогана победу в турнире праздновали американцы. Отметим, что для сборной США это вторая победа в Лиге наций кряду.

В матче за третье место Мексика одержала минимальную победу над сборной Панамы со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник "Монтеррея" Хесус Гальярдо.


Лига Наций Сборная США Сборная Мексики
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