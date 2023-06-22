Как утверждает источник, 30-летний россиянин находится в сфере интересов клуба из Салоник. Про наличие предметных предложений не сообщается. В минувшем сезоне экс-хавбек "Зенита" защищал цвета "Фатих Карагюмрюк", с которым занял 7-е место по итогам чемпионата Турции. В 34 играх он записал на свой счет 5 забитых мячей и 6 раз ассистировал партнерам.
Ранее стало известно, что "Фатих Карагюмрюк" интересуется нападающим итальянской "Фиорентины" Александром Кокориным.
Источник: "СЭ"
Полузащитник "Фатих Карагюмрюк" Оздоев может перейти в ПАОК
Полузащитник турецкого "Фатих Карагюмрюк" Магомед Оздоев может стать игроком греческого клуба ПАОК.
Фото: ФК "Фатих Карагюмрюк"