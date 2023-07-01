– Информация о возможном трансфере Кокорина в наш клуб абсолютно неверна. С нашей стороны нет никакого интереса к игроку, — передает слова Эсса Sport24.
Ранее в прессе появилась информация о том, что "Шабаб Аль-Ахли" заинтересован в услугах нападающего итальянской "Фиорентины" Александра Кокорина. Отмечалось, что на его подписании настаивает бывший главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич, ныне возглавляющий арабский клуб.
32-летний Александр Кокорин имеет действующее соглашение с итальянской "Фиорентиной" до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 1 миллион евро. Минувший сезон он на правах аренды провел в кипрском "Арисе". За команду из Лимассола россиянин сыграл 30 матчей и забил 13 мячей.
Спортдир "Шабаб Аль-Ахли": с нашей стороны нет никакого интереса к Кокорину
Спортивный директор арабского "Шабаб Аль-Ахли" Сабт Эсса прокомментировал слухи о том, что его клуб интересуется российским нападающим "Фиорентины" Александром Кокориным.
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