"Считаю, что Черчесов — классный тренер. Я очень ценю его как человека. Как только узнал, что его уволили из "Ференцвароша", сразу написал слова поддержки. У меня к Черчесову особое отношение..." — сказал Боли.
59-летний Черчесов работал в "Ференцвароше" с декабря 2021 года. Российский специалист привёл команду к выигрышу трёх трофеев. 19 июля 2023 года Черчесов был освобождён от занимаемой должности из-за поражения в квалификации Лиги чемпионов команде "Клаксвик" из Фарерских островов.
Источник: "Спорт-экспресс".
Экс-игрок "Ференцвароша" Боли: Черчесов — классный тренер, у меня к нему особое отношение
Бывший футболист "Ференцвароша" Франк Боли прокомментировал увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера венгерской команды.
Фото: ФК "Ференцварош"