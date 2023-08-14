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Червиченко: Малком не попадет в европейский топ-клуб. Саудовская Аравия – это похороны и кладбище звезд

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Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко отреагировал на хет-трик бывшего полузащитника "Зенита" Малкома в своем дебютном матче чемпионата Саудовской Аравии в составе "Аль-Хиляля".
Фото: "Матч ТВ"
– Сможет ли Малком попасть в европейский топ?клуб после Саудовской Аравии? Нет, Саудовская Аравия – это похороны и кладбище звезд. Большие деньги притупляют мотивацию. Ну и заставить человека в приличном возрасте бегать за деньги, меньшие, чем в Саудовской Аравии, очень тяжело.

Звезды едут в Саудовскую Аравию, чтобы набить карманы деньгами, и после этого нереально заставить их пахать в другом месте за существенно меньшие деньги. Надо найти очень жадного футболиста, который после Саудовской Аравии будет гробить здоровье за копейки, – приводит слова Червиченко "Матч ТВ".

14 августа саудовский "Аль-Хиляль" нанес поражение "Абхе" в выездном матче стартового тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч проходил в Абхе на стадионе "Принц Султан бин Абдул Азиз". Победу в нем праздновала команда Малкома со счетом 3:1 (1:1). Экс-полузащитник "Зенита" Малком отметился хет-триком в своей четвертой игре за "Аль-Хиляль". Теперь на счету 26-летнего бразильца пять голов и результативная передача.

На 31-й минуте Малком вывел гостей вперед - 0:1. На 33-й минуте африканский хавбек Саад Бгуир сравнял счет с передачи бывшего полузащитника "Краснодара" и "Локомотива" Гжегоша Крыховяка. При таких цифрах на табло команды отправились на перерыв. Во втором тайме Малком еще дважды поразил ворота Абхи на 55-й и 77-й минутах.

В августе Малком перешел из "Зенита" в "Аль-Хиляль" за 60 млн евро.


Аль-Хиляль Малком Зенит
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