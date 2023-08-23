Как сообщает источник, команда "Генчлербирлиги" из первой лиги Турции интересуется Резиуаном Мирзовым. Она хотела бы подписать российского футболиста этим летом. При этом не уточняется, начали ли стороны переговоры о возможном заключении контракта.
30-летний Резиуан Мирзов на текущий момент времени является свободным агентом. Его последний клуб – подмосковные "Химки". В прошлом сезоне российский футболист принял участие в 27 матчах красно-черных. Полузащитник записал в собственный актив четыре гола и четыре результативные передачи.
Источник: Sport24
Sport24: турецкий клуб "Генчлербирлиги" интересуется Мирзовым
Бывший футболист московского "Спартака" Резиуан Мирзов может продолжить карьеру в Турции.
Фото: "Чемпионат"