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Канчельскис: если сборная Казахстана выйдет на Евро-2024, это уже будет предел всего

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Генеральный директор казахстанского "Тобола" Андрей Канчельскис отреагировал на победу сборной Казахстана над Северной Ирландией (1:0) в 6-м туре группы H отбора Евро-2024.
Фото: ФК "Навбахор"
– Пока все еще есть интрига: впереди игры на выезде с датчанами и с Ирландией. Если выйдут на Европу, это уже будет предел всего. А так – в свое время Латвия вышла на Евро и наделала шуму. Неплохо было бы видеть сборную Казахстана на чемпионате Европы. Это было бы большим шагом для казахского футбола. Все может быть, будем верить в Казахстан, – приводит слова Канчельскиса "СЭ".

10 сентября сборная Казахстана нанесла поражение национальной команде Северной Ирландии в домашнем матче 6-го тура группы H квалификации Евро-2024 и вернулась на вторую строчку в таблице. Встреча состоялась на стадионе "Астана-Арена" в столице Казахстана и завершилась со счетом 1:0 (1:0) в пользу хозяев поля. Автором единственного гола в составе победителей стал полузащитник Максим Самородов, который отличился на 27-й минуте.

Благодаря этому результату команда Магомеда Адиева набрала 12 очков и расположилась на третьей строчке в таблице группы H после шести туров отбора Евро-2024. Финляндия также имеет на счету 12 очков, но опережает Казахстан по дополнительным показателям. Лидером группы является сборная Дании, у которой 13 набранных очков.


Сборная Казахстана Сборная Северной Ирландии Канчельскис Евро-2024
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