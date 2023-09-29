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Первый тренер Дзагоева: Алан отправился в "Ламию" не из-за футбола

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Юрий Наниев, первый тренер российского полузащитника Алана Дзагоева, отреагировал на переход футболиста в греческую "Ламию".
Фото: ФК "Рубин"
– Думаю, Алан просто захотел за границей пожить. По крайней мере, не из-за футбола. Наверное, там получше, спокойнее, поэтому решил перебраться туда. Будем смотреть за его успехами, что он там сделает. Пожелаем ему удачи.

32-летний Алан Дзагоев минувшим летом оказался на рынке свободных агентов, так как его трудовой договор с казанским "Рубином" подошел к концу. Долгое время российский футболист оставался без клуба. Вчера, 28 сентября, стало известно о том, что полузащитник подписал контракт с греческой "Ламией". Ожидается, что за новую команду Дзагоев будет выступать минимум до лета 2024 года.

Источник: Sport24


Дзагоев Ламия Российские трансферы
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