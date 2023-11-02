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Оздоев: мне нет особой разницы, кого Карпин вызывает в сборную России. Это его выбор

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Российский футболист ПАОКа Магомед Оздоев поделился своим мнением о формировании состава сборной России.
Фото: Global look press
"Мне нет особой разницы, кого Валерий Георгиевич вызывает, кого — нет. Кого считает нужным, того приглашает. Это его выбор. Пусть молодые играют. Всё равно турниров нет — только товарищеские матчи", — передает слова Оздоева "Чемпионат".

С сезона - 2023/2024 Оздоев играет за греческий ПАОК. За новый клуб россиянин сыграл 15 матчей. В них полузащитник забил 2 мяча.

Последние матчи сборная России играла в октябре. В первой игре команда Валерия Карпина обыграла Камерун со счетом 1:0. Гол оформил нападающий ЦСКА Федор Чалов. Во второй встрече национальная команда упустила победу и сыграла вничью 2:2 с Кенией. Мячи забили форвард "Спартака" Александр Соболев и полузащитник ЦСКА Иван Обляков.


Оздоев ПАОК Сборная России Карпин
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