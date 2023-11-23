– Клуб и я благодарны Дмитрию за великолепно проделанную работу. Мы очень довольны результатами в достижении целей, которые были перед ним поставлены, когда мы принимали его на работу.
Ранее стало известно о том, что 54-летний Дмитрий Черышев покинул должность главного тренера “Санта-Коломы”. По словам российского специалиста, они расстались по обоюдному согласию. Отметим, что Черышев стал главным тренером команды из Андорры в июле 2022 года. В прошлом розыгрыше чемпионата страны “Санта-Колома” под руководством Черышева финишировала на третьей строчке в турнирной таблице.
Источник: “РБ Спорт”
Владелец “Санта-Коломы”: клуб и я благодарны Черышеву
Владелец “Санта-Коломы” Дэн Мильштейн прокомментировал уход российского специалиста Дмитрия Черышева с поста главного тренера андоррского клуба.
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