- Многие в нас не верили. Даже в то, что мы выйдем из группы. Но все ребята были одержимы. Мы прошли качественные сборы, все отдались. Считаю, что всё происходящее закономерно - воздаётся за труды. В первую очередь за победу над ОАЭ хотел бы отметить ребят - очень чётко били свои удары в серии пенальти. Мы должны были заканчивать эту игру ещё в основное время. Мы совершили одну ошибку - на таких турнирах это не прощается, и пропустили ненужный гол, - цитирует Ятимова "Чемпионат".
В матче 1/8 финала Кубка Азии сборная Таджикистана победила в серии пенальти сборную ОАЭ (1:1, пен. 5:3). На 30 минуте центральный защитник Таджикистана Вахдат Ханонов открыл счет, на 90+5 минуте центрбек ОАЭ Халифа Аль-Хаммади забил ответный гол и перевёл встречу в дополнительное время. В серии пенальти голкипер Рустам Ятимов отразил один из ударов, благодаря чему сборная Таджикистана впервые в своей истории вышла в четвертьфинал Кубка Азии. На этой стадии таджикским футболистам предстоит сыграть против победителя пары Ирак – Иордания.
Ранее на групповом этапе сборная Таджикистана заняла второе место в группе с 4 очками, пропустив вперед сборную Катара и опередив сборную Китая.
Вратарь сборной Таджикистана – о проходе в 1/4 финала Кубка Азии: многие не верили даже в то, что мы выйдем из группы
Голкипер сборной Таджикистана Рустам Ятимов поделился эмоциями после выхода своей команды в четвертьфинал Кубка Азии.
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