"Шансы Грузии против Греции? В таких важных матчах на первый план выходят лидеры команды. Хвича — топ-игрок, чемпион Италии. Он способен вывести сборную Грузии на Евро-2024, но для этого надо сыграть свой лучший матч", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
Сегодня, 26-го марта сборная Грузии сыграет с Грецией в финале стыковых матчей Евро-2024. Победитель этой встречи получит путевку в финальный этап турнира, который состоится этим летом. В текущем сезоне Хвича Кварацхелия провел за итальянский "Наполи" 39 матчей и отметился десятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 80 миллионов евро. На счету грузинского вингера 28 матчей за национальную команду и пятнадцать забитых мячей.
Камоцци: Кварацхелия способен вывести сборную Грузии на Евро-2024
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о шансах сборной Грузии попасть на Евро-2024.
Фото: GETTY IMAGES