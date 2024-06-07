Напомним, что после сезона 23/24 Артём Дзюба покинул московский "Локомотив" в связи с истечением контракта. Также выступал в таких клубах как московский "Спартак", петербургский "Зенит", "Томь", "Ростов" и тульский "Арсенал". Также выступал за национальную сборную, в том числе и под руководством Леонида Слуцкого.
Слуцкий официально возглавил китайский "Шанхай Шэньхуа" 1 января 2024 года. В первом же официальном матче Леонид Викторович привёл свою команду к трофею - Суперкубку Китая, где "Шанхай Шэньхуа" одолел действующего чемпионата "Шанхай Порт" со счётом 1:0. Также китайский клуб под руководством российского специалиста выдал свою лучшую победную серию в истории, одержав победу в пяти турах подряд.
Дзюба выложил фотографию из Шанхая, где играет нынешний клуб Слуцкого
Бывший нападающий "Локомотива" Артём Дзюба выложил фотографию из Шанхая, где базируется клуб "Шанхай Шеньхуа", который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий.
Фото: социальные сети Артёма Дзюбы