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Дзюба выложил фотографию из Шанхая, где играет нынешний клуб Слуцкого

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Бывший нападающий "Локомотива" Артём Дзюба выложил фотографию из Шанхая, где базируется клуб "Шанхай Шеньхуа", который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий.
Фото: социальные сети Артёма Дзюбы
Напомним, что после сезона 23/24 Артём Дзюба покинул московский "Локомотив" в связи с истечением контракта. Также выступал в таких клубах как московский "Спартак", петербургский "Зенит", "Томь", "Ростов" и тульский "Арсенал". Также выступал за национальную сборную, в том числе и под руководством Леонида Слуцкого.

Слуцкий официально возглавил китайский "Шанхай Шэньхуа" 1 января 2024 года. В первом же официальном матче Леонид Викторович привёл свою команду к трофею - Суперкубку Китая, где "Шанхай Шэньхуа" одолел действующего чемпионата "Шанхай Порт" со счётом 1:0. Также китайский клуб под руководством российского специалиста выдал свою лучшую победную серию в истории, одержав победу в пяти турах подряд.

Артем Дзюба Леонид Слуцкий Шанхай Шэньхуа Локомотив
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