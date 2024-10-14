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Футбольный власти ОАЭ до сих пор не заявили Квинси Промеса за "Дубай Юнайтед"

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Футбольные власти Объединенных Арабских Эмиратов до сих пор не заявили экс-игрока "Спартака" Квинси Промеса за "Дубай Юнайтед".
Фото: ФК "Спартак"
"Федерация ОАЭ пока не заявила Квинси Промеса за наш клуб, поэтому пока ничего нового нет. Как будет новости, касаемо регистрации голландца за наш клуб, мы все сообщим", - цитирует отдел маркетинга "Дубай Юнайтед" Sport24.

Напомним, что Квинси Промес был задержан в ОАЭ после зимних сборов московского "Спартака". Голландец приговорен к 6-ти годам тюремного заключения в Нидерландах за участие в контрабанде наркотиков.

Контракт нападающего с красно-белыми истек этим летом, на данный момент Промес ожидает решения суда Амстердама по возможной экстрадиции. В сентябре Квинси подписал контракт с "Дубай Юнайтед", однако до сих пор не провел ни одного матча за клуб, так как его не могут заявить для игры за клуб.

Квинси Промес
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