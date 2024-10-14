"Федерация ОАЭ пока не заявила Квинси Промеса за наш клуб, поэтому пока ничего нового нет. Как будет новости, касаемо регистрации голландца за наш клуб, мы все сообщим", - цитирует отдел маркетинга "Дубай Юнайтед" Sport24.
Напомним, что Квинси Промес был задержан в ОАЭ после зимних сборов московского "Спартака". Голландец приговорен к 6-ти годам тюремного заключения в Нидерландах за участие в контрабанде наркотиков.
Контракт нападающего с красно-белыми истек этим летом, на данный момент Промес ожидает решения суда Амстердама по возможной экстрадиции. В сентябре Квинси подписал контракт с "Дубай Юнайтед", однако до сих пор не провел ни одного матча за клуб, так как его не могут заявить для игры за клуб.
Футбольный власти ОАЭ до сих пор не заявили Квинси Промеса за "Дубай Юнайтед"
Футбольные власти Объединенных Арабских Эмиратов до сих пор не заявили экс-игрока "Спартака" Квинси Промеса за "Дубай Юнайтед".
Фото: ФК "Спартак"