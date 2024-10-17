"Выводы по Чалову в Европе пока делать рано. Ему понадобится какое-то время, чтобы набрать свои лучшие кондиции в новом клубе. Конечно, позиция, на которой играет Федор, всегда требует голов, а их пока не так много. Но говорить о какой-то ошибке или еще о чем-то таком пока нет смысла. Федор — талантливый футболист. Все зависит только от него", - цитирует Тарханова "РБ Спорт".
Федор Чалов перешел в греческий ПАОК из московского ЦСКА в летнее трансферное окно за 3 миллиона евро. Нападающий провел за греческий клуб во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 10 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2027 года.
После 7-ми сыгранных туров ПАОК лидирует в турнирной таблице чемпионата Греции с 16-ю набранными очками. В следующем туре команда сыграет на выезде с афинским АЕКом, который занимает 3-е место и отстает от ПАОКа на два набранных очка.
Тарханов: выводы по Чалову в Европе пока делать рано. Ему понадобится какое-то время, чтобы набрать кондиции
Российский тренер Александр Тарханов высказался о нападающем ПАОКа Федоре Чалове.
Фото: ФК ПАОК