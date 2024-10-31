"Чалов правильно сделал, что уехал в Грецию. Пусть посмотрит на свой уровень в чемпионате Греции. Это первенство гораздо сильнее, чем чемпионат Швейцарии. Почему в Греции не получается? Там конкуренция гораздо выше. Чалову надо взять себя в руки и начать забивать. За нападающего говорят голы", - цитирует Орещука "РБ Спорт".
Федор Чалов перешел в греческий ПАОК из московского ЦСКА в летнее трансферное окно за 3 миллиона евро и подписал контракт до лета 2027 года. В текущем сезоне россиянин провел за греческий клуб во всех турнирах 14 встреч и записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего форварда в 10 миллионов евро.
После 9-ти сыгранных туров ПАОК располагается на второй строчке в турнирной таблице греческого чемпионата и отстает от лидирующего "Ариса" на одно очко. В 10-м туре чемпионата Греции команда Федора Чалова сыграет на выезде с "Ламией".
Орещук: Чалов правильно сделал, что уехал в Грецию, но ему нужно начать забивать
Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук высказался о форварде ПАОКа Федоре Чалове.
Фото: ФК ПАОК