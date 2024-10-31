Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Дженоа
20:30
ФиорентинаНе начат
Комо
22:45
ЛациоНе начат
Рома
22:45
ТориноНе начат

Орещук: Чалов правильно сделал, что уехал в Грецию, но ему нужно начать забивать

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук высказался о форварде ПАОКа Федоре Чалове.
Фото: ФК ПАОК
"Чалов правильно сделал, что уехал в Грецию. Пусть посмотрит на свой уровень в чемпионате Греции. Это первенство гораздо сильнее, чем чемпионат Швейцарии. Почему в Греции не получается? Там конкуренция гораздо выше. Чалову надо взять себя в руки и начать забивать. За нападающего говорят голы", - цитирует Орещука "РБ Спорт".

Федор Чалов перешел в греческий ПАОК из московского ЦСКА в летнее трансферное окно за 3 миллиона евро и подписал контракт до лета 2027 года. В текущем сезоне россиянин провел за греческий клуб во всех турнирах 14 встреч и записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего форварда в 10 миллионов евро.

После 9-ти сыгранных туров ПАОК располагается на второй строчке в турнирной таблице греческого чемпионата и отстает от лидирующего "Ариса" на одно очко. В 10-м туре чемпионата Греции команда Федора Чалова сыграет на выезде с "Ламией".

Роман Орещук Федор Чалов ПАОК
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится