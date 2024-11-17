"Стасу объективно тяжело будет, ноль забитых мячей явно не добавляют ему каких-то козырей в разговоре с президентом Федерации футбола Казахстана. Я понимаю, что уровень соперников очень высок, но были бы хотя бы забитые мячи, тогда можно было бы говорить, что игра есть, сбалансирована, но соперник сильнее", - поделился Тукманов.
Экс-наставник сборной России на домашнем Чемпионате Мира Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана летом текущего года. В пяти стартовых матчах под управлением российского специалиста сборная набрала 1 очко и занимает последнее место в группе Лиги Наций со сборными Норвегии, Словении и Австрии.
Общая разница забитых и пропущенных мячей - 0:10. 14-го ноября Казахстан дома уступил Австрии (0:2). 17-го ноября в заключительном матче группового этапа подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Норвегии.
Источник: "Евро-футбол"
Тукманов: ноль забитых мячей явно не добавляют Черчесову козырей в сборной Казахстана
Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов прокомментировал игру сборной Казахстана под руководством российского тренера Станислава Черчесова.
Фото: Федерация футбола Казахстана