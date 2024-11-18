"Чалову может что-то посоветовать его тренер в ПАОКе. Он знает его близко. Советуют тренеры, с которыми он работает. Они должны найти его потенциал, чтобы он стал лучше. Убедить Фёдора, чтобы он тренировался более качественно или лучше", - цитирует Семина "Чемпионат".
Федор Чалов перешел в греческий ПАОК из московского ЦСКА в летнее трансферное окно за 3 миллиона евро и подписал контракт до лета 2027 года. В текущем сезоне нападающий провел за греческий клуб во всех турнирах 17 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 10 миллионов евро.
Чалов принимал участие в матче сборной России с национальной командой Брунея (11:0), однако не смог отметиться забитым мячом.
Семин: тренеры ПАОКа должны убедить Чалова тренироваться более качественно
Российский тренер Юрий Семин высказался об игре нападающего ПАОКа Федора Чалова.
Фото: ФК ПАОК