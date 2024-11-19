Алексей Миранчук: не было мыслей взять майку или автограф у Месси

Российский полузащитник Алексей Миранчук, выступающий в МЛС за "Атланту Юнайтед", рассказал, думал ли взять майку у Лионеля Месси после победы над "Интер Майами".

Фото: ФК "Атланта"





29-летний футболист также добавил, что играть против Месси - одно удовольствие, а пересчитать таких игроков "можно по пальцам".



Напомним, 10 ноября "Атланта" Миранчука в ответном матче плей-офф МЛС обыграла "Интер Майами" (2:1) с Лионелем Месси в составе и вышла в четвертьфинал турнира. Миранчук в той игре отметился голевой передачей.



Миранчук выступает за "Атланту" с лета 2024 года, перейдя из итальянской "Аталанты". Всего россиянин провел за клуб МЛС 13 матчей, забил три мяча и сделал четыре голевые передачи. - К сожалению, не было мыслей взять майку или автограф у Месси. У меня ещё с молодого возраста не было такого желания, хотя играл против многих хороших футболистов. Может, стеснялся. Причин можно назвать много, но вот почему-то у меня по сей день нет такого, - цитирует Миранчука "Чемпионат" 29-летний футболист также добавил, что играть против Месси - одно удовольствие, а пересчитать таких игроков "можно по пальцам".Напомним, 10 ноября "Атланта" Миранчука в ответном матче плей-офф МЛС обыграла "Интер Майами" (2:1) с Лионелем Месси в составе и вышла в четвертьфинал турнира. Миранчук в той игре отметился голевой передачей.Миранчук выступает за "Атланту" с лета 2024 года, перейдя из итальянской "Аталанты". Всего россиянин провел за клуб МЛС 13 матчей, забил три мяча и сделал четыре голевые передачи.