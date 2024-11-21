"Общались на эту тему, да. Говорит, жизнь дороже, чем в России. Насколько — не знаю, но глобально все дорогое. Желание ехать играть в США? Не было. Для себя рассматриваю только Европу", - приводит слова Глебова Sport24.
Алексей Миранчук с июля 2024 года выступает в составе американского клуба "Атланта Юнайтед". После своего перехода из итальянской "Аталанты" российской полузащитник 13 раз появился на поле и сумел четырежды поразить ворота соперников и трижды отметиться результативными передачами на партнёров. Срок контракта Миранчука с "Атлантой" истекает 31 декабря 2027 года.
Глебов: Миранчук говорит, что в Америке глобально все дорогое. Желания играть в США у меня нет
Капитан "Ростова" Данил Глебов рассказал, что Алексей Миранчук в расположении сборной России рассказывал об Америке.
Фото: ФК "Атланта Юнайтед"