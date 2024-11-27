"Я видел прямо дикое! Играли с "Мальме" на выезде, там у нас была полная трибуна. И когда мы забили, один болельщик был настолько рад, что начал зубами грызть сетку ограждения. Я смотрел ему в глаза в этот момент — там был такой адреналин!", - приводит слова Чалова "СЭ".
Фёдор Чалов выступает за греческий ПАОК с августа 2024 года, когда его за 3 млн евро выкупили у московского ЦСКА. Контракт между игроком и клубом рассчитан на срок до конца сезона-2026/27. В текущем сезоне 26-летний нападающий в общей сложности принял участие в 18 официальных матчах, в которых забил соперникам 1 гол и отдал партнёрам 3 голевые передачи.
ПАОК в чемпионате Греции после 12 тура с 23-я очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Олимпиакоса" на одно очко.
Чалов - о диких греческих фанатах: один от радости зубами грыз сетку ограждения
Нападающий греческого ПАОКа Фёдор Чалов рассказал о самом диком случае, связанном с греческими фанатами
Фото: ФК ПАОК