"По совокупности причин. Все вместе. Даже сейчас посмотреть — сыграл с "Галатасараем", "Манчестер Юнайтед", вернулся в детскую мечту. Ну и адекватно понимать свой уровень и двигаться вперед, расти как личность, расширять кругозор — это тоже важно. В общем, комплекс причин", - приводит слова Чалова "СЭ".
Российский нападающий Фёдор Чалов в августе 2024 года перешёл из московского ЦСКА в греческий ПАОК, который заплатил за трансфер компенсацию в размере 3 млн евро. Контракт между форвардом сборной России и действующим чемпионом Греции был подписан на срок до 30 июня 2027 года.
С момента своего перехода 26-летний нападающий в общей сложности принял участие в 18 официальных матчах, в которых 1 раз поразил ворота соперников и 3 раза отметился результативными передачами на партнёров по команде.
Чалов - о том, почему летом покинул РПЛ: сыграл с "Галатасараем", "Манчестер Юнайтед"
Нападающий греческого ПАОКа Фёдор Чалов рассказал, почему он летом покинул Российскую Премьер-Лигу.
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