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"РБ Спорт": контракт Кокорина в "Арисе" рассчитан до конца сезона-2025/26

По информации СМИ, действующее соглашение между российским нападающим Александром Кокориным и кипрским "Арисом" рассчитано на срок до конца сезона-2025/26.
Фото: ФК "Арис"
Ранее официально сообщалось, что действие контракта россиянина с футбольным клубом истечёт 31 мая 2025 года.

Напомним, Александр Кокорин выступает в составе кипрского "Ариса" с августа 2022 года: первые два года - на правах аренды из итальянской "Фиорентины", а начиная с этого сезона - как полноценный игрок клуба. В текущем сезоне на счету 33-летнего футболиста в общей сложности 12 появлений на поле в официальных матчах, в которых ему удалось забить 6 голов, отдать 3 голевые передачи и получить 1 желтую карточку. При этом россиянин сейчас является капитаном кипрской команды.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 700 тыс. евро.

Источник: "РБ Спорт"

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