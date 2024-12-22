Ранее официально сообщалось, что действие контракта россиянина с футбольным клубом истечёт 31 мая 2025 года.
Напомним, Александр Кокорин выступает в составе кипрского "Ариса" с августа 2022 года: первые два года - на правах аренды из итальянской "Фиорентины", а начиная с этого сезона - как полноценный игрок клуба. В текущем сезоне на счету 33-летнего футболиста в общей сложности 12 появлений на поле в официальных матчах, в которых ему удалось забить 6 голов, отдать 3 голевые передачи и получить 1 желтую карточку. При этом россиянин сейчас является капитаном кипрской команды.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 700 тыс. евро.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": контракт Кокорина в "Арисе" рассчитан до конца сезона-2025/26
По информации СМИ, действующее соглашение между российским нападающим Александром Кокориным и кипрским "Арисом" рассчитано на срок до конца сезона-2025/26.
Фото: ФК "Арис"