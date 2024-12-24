"Конечно, Черчесов — не тот тренер, который останется без работы. Только если сам захочет отдохнуть. Желающие пригласить его в клуб или сборную обязательно найдутся, если он расторгнет действующий контракт. Но зачем говорить в сослагательном наклонении? Черкесов работает в сборной Казахстана", - приводит слова Колоскова "РБ Спорт".
Станислав Черчесов с июня 2024 года занимает пост главного тренера сборной Казахстана по футболу. Под его руководством национальная команда провела 6 матчей в Лиге В Лиги наций сезона-2024/25, в которой потерпела 5 поражений и 1 раз сыграла вничью (разница мячей составила 0:15).
Недавно в СМИ появилась информация о том, что новый президент Казахстанской федерации футбола намерен отправить Черчесова в отставку. Однако пресс-служба КФФ позднее назвала эту информацию несоответствующей действительности.
Колосков: обязательно найдутся желающие пригласить Черчесова в клуб или сборную
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о будущем главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.
Фото: Казахстанская федерация футбола