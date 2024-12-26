«Алексею Миранчуку комфортно в Америке. Если он чувствует себя там хорошо, может остаться. В Италии у него получилось 50 на 50, а в Америке он выстрелил — все довольны его игрой. Думаю, что он останется там», — цитирует Ледяхова "Чемпионат".
Напомним, что Алексей Миранчук перешёл в «Атланту Юнайтед» из итальянской «Аталанты» 30 июля 2024 года за 12 миллионов. Его трансфер стал одним из самых дорогих в истории МЛС. Контракт игрока рассчитан до 31 декабря 2027 года.
В 14 матчах за «Атланту Юнайтед» в чемпионате МЛС Алексей забил три гола и отдал четыре голевые передачи. Его результативные действия помогли команде пройти «Интер Майами», команду Лионеля Месси, со счётом 2:1 по сумме трёх матчей. Однако в 1/4 финала «Атланта Юнайтед» уступила «Орландо Сити».
23 февраля 2025 года Миранчук проведёт свой первый матч в новом сезоне, сыграя против «Монреаля».
Ледяхов: Алексей Миранчук успешно проявил себя в США, все довольны его игрой
Бывший игрок сборной России Игорь Ледяхов поделился мнением об уровне игры полузащитника Алексея Миранчука в составе американской «Атланты Юнайтед» и его перспективах в клубе.
Фото: ФК "Атланта"