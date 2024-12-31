"Оставалось только подписать контракт с клубом, но мы не пришли к общему знаменателю по решению поставленных задач с клубом на сезон", - цитирует Шаронова "Чемпионат".
Напомним, ранее сообщалось о том, что российский тренер Роман Шаронов станет главным тренером клуба "Макслайн" из чемпионата Белоруссии.
В этом сезоне витебская команда заняла вторую строчку в турнирной таблице Первой лиги, и впервые в своей истории вышла в высший дивизион.
Последним клубом в тренерской карьере Шаронова был "СКА-Хабаровск", который он возглавлял с 2022 по 2024 год.
Шаронов подтвердил, что не смог достичь соглашения с белорусским "Макслайном"
Роман Шаронов не возглавит витебкий "Макслайн".
Фото: ФК "СКА-Хабаровск"