По информации The Telegraph, главным претендентом на 28-летнего футболиста является дортмундская «Боруссия». Также интерес к игроку проявляют миланский «Интер» и турецкий «Фенербахче».
Зинченко выступает за «Арсенал» с лета 2022 года, перейдя из «Манчестер Сити» за 35 миллионов евро. Игрок подписал контракт до конца июня 2026 года.
В текущем сезоне Зинченко провёл 13 матчей за лондонский клуб, но не отметился результативными действиями. Из 13 матчей лишь в четырех выходил в стартовом составе. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 30 миллионов евро.
СМИ: "Арсенал" готов расстаться с Зинченко зимой
Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко близок к уходу из клуба в зимнее трансферное окно.
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