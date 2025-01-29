Сообщается, что датой официального прекращения сотрудничества станет 1 февраля. При этом Черчесов и члены его тренерского штаба после ухода из сборной Казахстана получат компенсацию размером в 1 млн евро - именно эта сумма была прописана в контракте.
Станислав Черчесов занял пост главного тренера сборной Казахстана 3 июня 2024 года. Российский специалист и Казахстанская федерация футбола заключили друг с другом контракт по схеме "2+2". Под руководством Станислава Саламовича казахи провели 6 матчей в Лиге наций сезона-2024/25, в которых 1 матч закончился вничью, а остальные 5 матчей были проиграны с общей разницей мячей 0:15.
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СМИ: компенсация Черчесову и его тренерскому штабу за уход из сборной Казахстана составит 1 млн евро
По информации СМИ, российский тренер Станислав Черчесов и Казахстанская федерация футбола достигли договоренности о прекращении сотрудничества друг с другом.
Фото: Казахстанская федерация футбола