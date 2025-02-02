Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
17:00
Кристал ПэласНе начат
Брентфорд
17:00
ТоттенхэмНе начат
Арсенал
19:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Барселона
16:00
АлавесНе начат
Валенсия
18:15
СельтаНе начат
Осасуна
20:30
Реал СосьедадНе начат
Бетис
23:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ювентус
0 - 1 0 1
Эмполи2 тайм
Фиорентина
17:00
ДженоаНе начат
Милан
20:00
ИнтерНе начат
Рома
22:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
17:30
ВольфсбургНе начат
Байер
19:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Тулуза
17:00
НиццаНе начат
Ренн
19:15
СтрасбургНе начат
Реймс
19:15
НантНе начат
Анже
19:15
ГаврНе начат
Марсель
22:45
ЛионНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
1 - 2 1 2
КАМАЗЗавершен
Спартак
0 - 0 0 0
Астана1 тайм

СМИ: Шапи-Сулейманов перешёл из "Ариса" в "Канзас Сити" за 2,5 млн долларов

По информации СМИ, российский вингер Магомед Шапи-Сулейманов перешёл из греческого "Ариса" в американский клуб "Канзас Сити".
Фото: IMAGO
Сообщается, что сумма компенсации приблизительно составила 2,5 млн долларов. Зарплата россиянина в клубе MLS будет составлять примерно 600 тыс. долларов в год.

Магомед Шапи-Сулейманов выступает за греческий "Арис" с сентября 2023 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано на срок до 30 июня 2026. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 1,8 млн евро. В текущем сезоне вингер 14 раз выходил на поле в официальных матчах, забил 1 гол, отдал 1 голевую передачу и получил 2 предупреждения.

Источник: Legalbet

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится