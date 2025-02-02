Сообщается, что сумма компенсации приблизительно составила 2,5 млн долларов. Зарплата россиянина в клубе MLS будет составлять примерно 600 тыс. долларов в год.
Магомед Шапи-Сулейманов выступает за греческий "Арис" с сентября 2023 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано на срок до 30 июня 2026. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 1,8 млн евро. В текущем сезоне вингер 14 раз выходил на поле в официальных матчах, забил 1 гол, отдал 1 голевую передачу и получил 2 предупреждения.
Источник: Legalbet
СМИ: Шапи-Сулейманов перешёл из "Ариса" в "Канзас Сити" за 2,5 млн долларов
По информации СМИ, российский вингер Магомед Шапи-Сулейманов перешёл из греческого "Ариса" в американский клуб "Канзас Сити".
Фото: IMAGO