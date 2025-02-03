"Когда я принял решение приехать сюда, я не думал, что лига так быстро вырастет, но знал, что через год-два она станет топовой, как сейчас. Люди не знают, но слишком много говорят и критикуют. Мне жаль, потому что это совсем другая реальность — когда говорят о Саудовской Аравии и когда говорят о США. MLS — хуже? Очевидно, но поскольку это Саудовская Аравия, её недооценивают. Но я знаю, что люди не понимают, о чём говорят… Те, кто здесь, понимают, насколько это ценно", - приводит слова Роналду "Чемпионат" со ссылкой на Marca.
Португальский нападающий Криштиану Роналду выступает за саудовский "Аль-Наср" с января 2023 года. За это время футболист в общей сложности принял участие в 89 официальных матчах, в которых забил в ворота соперников 81 гол и отдал партнерам по команде 19 голевых передач. Действующее соглашение 39-летнего португальца с командой из чемпионата Саудовской Аравии рассчитано на срок до 30 июня 2025 года.
Отметим, что в MLS - сильнейшей профессиональной лиге США и Канады - в составе команды "Интер Майами" выступает многократный обладатель "Золотого мяча", игрок сборной Аргентины Лионель Месси.
Криштиану Роналду: очевидно, что MLS хуже, чем Саудовская Аравия
Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился своим мнением об уровенях МЛС и чемпионата Саудовской Аравии.
Фото: ФК "Аль-Наср"