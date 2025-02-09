"Магомед мне несколько дней назад сказал о своем отстранении, готовится к следующим играм. Я ему в шутку сказал: "Отдохнешь, ничего страшного". Такие моменты бывают. Грозит лишение свободы? Ни одного слова про это он не говорил. Там не было драки, никто никого не ударил, просто потолкались. Игроки вступились за своего тренера", - цитирует Оздоева "СЭ".
Ранее появилась информация, что полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев получил 10-дневную дисквалификацию и по этой причине пропустил матч 22-го тура чемпионата Греции. Сообщается, что россиянин и еще несколько футболистов ПАОКа приняли участие в драке с болельщиками АЕКа после матча Кубка страны.
По информации греческих СМИ, Оздоеву и его партнерам по команде грозит лишение свободы на срок до трех месяцев и денежный штраф, заведено уголовное дело.
Магомед Оздоев перешел в греческий ПАОК из турецкого "Карагюмрюка" летом 2023 года за 450 тысяч евро. Россиянин провел за греческий клуб во всех турнирах 83 матча и записал на свой счет 9 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего полузащитника в 1,8 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца этого сезона.
"Игроки вступились за своего тренера". Отец Оздоева рассказал подробности дисквалификации Магомеда
Мустафа Оздоев, отец полузащитника ПАОКа Магомеда Оздоева, рассказал подробности драки с фанатами АЕКа.
Фото: ФК ПАОК