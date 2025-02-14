"Рад, что Федор теперь играет в Лиге чемпионов, слышит гимн и становится чемпионом Греции", - цитирует Гинера Sport24.
После 22-х сыгранных туров ПАОК располагается на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Греции и отстает от лидирующего "Олимпиакоса" на 8 очков. ПАОК играет в плей-офф Лиги Европы.
Федор Чалов перешел в ПАОК из ЦСКА летом 2024 года за 3 миллиона евро. В этом сезоне россиянин провел за греческий клуб во всех турнирах 30 матчей и отметился 4-мя забитыми мячами и 5-ю голевыми передачами.
Гинер: рад, что Чалов теперь играет в Лиге чемпионов
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался об игре нападающего ПАОКа Федора Чалова.
Фото: ФК ПАОК