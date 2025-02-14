Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
23:00
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
23:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Болонья
22:45
ТориноНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аугсбург
22:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Брест
22:45
ОсерНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
3 - 1 3 1
УралЗавершен
Химки
2 - 0 2 0
Кайрат2 тайм
Рубин
0 - 2 0 2
КНДР2 тайм
Факел
0 - 0 0 0
Насаф2 тайм

Гинер: рад, что Чалов теперь играет в Лиге чемпионов

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался об игре нападающего ПАОКа Федора Чалова.
Фото: ФК ПАОК
"Рад, что Федор теперь играет в Лиге чемпионов, слышит гимн и становится чемпионом Греции", - цитирует Гинера Sport24.

После 22-х сыгранных туров ПАОК располагается на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Греции и отстает от лидирующего "Олимпиакоса" на 8 очков. ПАОК играет в плей-офф Лиги Европы.

Федор Чалов перешел в ПАОК из ЦСКА летом 2024 года за 3 миллиона евро. В этом сезоне россиянин провел за греческий клуб во всех турнирах 30 матчей и отметился 4-мя забитыми мячами и 5-ю голевыми передачами.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится