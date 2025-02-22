"Кто-то приклеил к Денису стереотип о том, что он травматичен, но это не так. У человека уже три года не было никаких травм. В Италии он два года отыграл вообще без каких-либо повреждений. Почему же он не играет матчи полностью? Я не знаю, а вариантов может быть множество: тактическое решение тренера, желание выпустить и дать время молодому футболисту. Никогда такие вещи мы не обсуждаем", - приводит слова Черышева Metaratings.
Российский полузащитник Денис Черышев с сентября 2024 года выступает в составе футбольного клуба "Паниониос", который в текущем сезоне принимает участие во втором по силе дивизионе чемпионата Греции по футболу.
В составе своей новой команды, которая после 18-го тура занимает третье место в турнирной таблице, 34-летний вингер в общей сложности принял участие в 19 официальных матчах, в которых забил в ворота соперников 4 гола, отдал 4 голевые передачи, получил 3 жёлтые карточки.
Черышев: к Денису приклеили стереотип, что он травматичен, но это не так
Футбольный тренер Дмитрий Черышев, отец бывшего полузащитника сборной России Дениса Черышева, высказался о состоянии здоровья сына.
Фото: ФК "Панионис"