"Конате очень счастлив в Саудовской Аравии, у него все хорошо. Сейчас он забивает практически в каждой игре, его здорово приняли. Вначале ему было непросто, но теперь он чувствует себя своим", - цитирует Селюка "РБ Спорт".
Мохамед Конате перешел в "Эр-Рияд" летом 2024 года на правах свободного агента и заключил контракт на три года. В текущем сезоне нападающий провел во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет 4 забитых мяча и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего форварда в 2,7 миллионов евро.
Ранее нападающий выступал за грозненский "Ахмат", подмосковные "Химки" и екатеринбургский "Урал".
Агент Конате: Мохамед счастлив в Саудовской Аравии
Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего Мохамеда Конате, рассказал об адаптации своего клиента в Саудовской Аравии.
Фото: ФК "Ахмат"