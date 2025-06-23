«У меня была мечта играть в Лиге чемпионов. Я это сделал. Что касается победы, наверное, уже на все нужно смотреть трезвыми глазами. Это очень сложно или даже невозможно. Не заглядываю вперед. Я счастлив, что вообще поиграл в Лиге чемпионов, это эмоции, которые никогда и нигде в жизни не получишь. Так что маленькое достижение для меня уже случилось», — отметил Миранчук «РБ Спорт».
Антон является воспитанником московского «Локомотива», а с сентября 2024 года выступает за швейцарский «Сьон». В Лиге чемпионов он провёл 13 матчей и забил четыре гола, отличившись в играх с «Порту», «Баварией», «Атлетико» и «Ред Булл Зальцбург».
В прошедшем сезоне он провёл 24 матча, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года. По оценкам Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 29-летнего полузащитника составляет 2,5 миллиона евро.
Миранчук: я счастлив, что вообще поиграл в Лиге чемпионов
Полузащитник «Сьона» и сборной России Антон Миранчук рассказал, как изменились его футбольные мечты с возрастом.
Фото: РФС