"Мы действительно все это обсуждаем. И как бы я не хотел оставить Антона в "Сьоне", есть клубы, которые могут заплатить за него сумму выкупа. Пункт о выкупе может быть активирован в любой момент", - цитирует Константина Sport24.
Антон Миранчук перешел в швейцарский "Сьон" осенью 2024 года на правах свободного агента и заключил контракт до лета 2026 года. В прошлом сезоне футболист вышел на поле в 24 встречах и отметился 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. На счету полузащитника 31 матч в составе сборной России и 7 забитых голов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего россиянина в 2,5 миллиона евро.
В "Сьоне" подтвердили, что Антон Миранчук может покинуть клуб
Президент швейцарского "Сьона" Кристиан Константин высказался о возможном уходе Антона Миранчука.
Фото: ФК "Сьон"