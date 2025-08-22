Президент США Трамп назвал дату и место проведения жеребьевки ЧМ-2026

Дональд Трамп объявил дату проведения жеребьевки группового этапа чемпионата мира.

Фото: Reuters

"5 декабря этого года жеребьевка чемпионата мира по футболу 2026 года пройдет в центре Кеннеди, прямо здесь, в Вашингтоне", - цитирует Трампа ТАСС.



Чемпионат мира по футболу состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года и пройдет в трех странах: США, Канаде и Мексике. В турнире примут участие 48 национальных сборных. Мундиаль пройдет в новом формате: добавится стадия 1/16 финала. В состязании примут участие 48 команд, которые будут поделены на 12 групп.