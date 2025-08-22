Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

2025/26
Оренбург
2 - 2 2 2
АхматЗавершен

Английская премьер-лига

2025/26
Вест Хэм
22:00
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

2024/25
Бетис
22:30
АлавесНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

2024/25
Бавария
21:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

2025/26
ПСЖ
22:45
АнжеНе начат

Президент США Трамп назвал дату и место проведения жеребьевки ЧМ-2026

Дональд Трамп объявил дату проведения жеребьевки группового этапа чемпионата мира.
Фото: Reuters
"5 декабря этого года жеребьевка чемпионата мира по футболу 2026 года пройдет в центре Кеннеди, прямо здесь, в Вашингтоне", - цитирует Трампа ТАСС.

Чемпионат мира по футболу состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года и пройдет в трех странах: США, Канаде и Мексике. В турнире примут участие 48 национальных сборных. Мундиаль пройдет в новом формате: добавится стадия 1/16 финала. В состязании примут участие 48 команд, которые будут поделены на 12 групп.

