Клуб из Франции заинтересовался Захаряном - источник

Французский "Лион" проявляет интерес к российскому полузащитнику "Реал Сосьедада" Арсену Захаряну.
Фото: Global Look Press
По информации источника, "Лион" рассматривает возможность арендного соглашения с правом последующего выкупа Арсена Захаряна в предстоящее зимнее трансферное окно. В свою очередь "Реал Сосьедад" заинтересован в сохранении российского футболиста в своем составе.

Атакующий полузащитник перешел в испанский клуб в августе 2023 года. Всего за команду Захарян провел 52 матч, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи. Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2028/2029, его трансферная стоимость по версии сайта Transfermarkt составляет 7,5 миллионов евро.

В текущем сезоне за "Реал Сосьедад" футболист провел 7 матчей и забил 1 гол.

Источник: "СЭ"

