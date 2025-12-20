Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
2 - 2 2 2
ЧелсиЗавершен
Вулверхэмптон
0 - 1 0 1
Брентфорд2 тайм
Манчестер Сити
2 - 0 2 0
Вест Хэм2 тайм
Брайтон
0 - 0 0 0
Сандерленд2 тайм
Борнмут
0 - 0 0 0
Бернли2 тайм
Тоттенхэм
20:30
ЛиверпульНе начат
Лидс
23:00
Кристал ПэласНе начат
Эвертон
23:00
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 0 0 0
СельтаЗавершен
Леванте
0 - 1 0 1
Реал Сосьедад1 тайм
Осасуна
20:30
АлавесНе начат
Реал Мадрид
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
20:00
КремонезеНе начат
Ювентус
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
2 - 1 2 1
Айнтрахт2 тайм
Кельн
0 - 1 0 1
Унион2 тайм
Вольфсбург
3 - 4 3 4
Фрайбург2 тайм
Штутгарт
0 - 0 0 0
Хоффенхайм2 тайм
Аугсбург
0 - 0 0 0
Вердер2 тайм
РБ Лейпциг
20:30
БайерНе начат

Кафанов рассказал о травме Сафонова в матче с "Фламенго"

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о травме Матвея Сафонова, полученной в матче финала Межконтинентального кубка.
Фото: Getty Images
"Общался с Матвеем. К сожалению, подтвердилось, что у него перелом. В том виде, что откололся кусочек кости на руке. Это произошло в моменте третьего пробитого пенальти, после которого он отразил ещё два. Констатировать можно, что Матвей пропустит от трёх до четырёх недель и потом приступит к полноценной подготовке", - сказал Кафанов "Матч ТВ".

Финал Межконтинентального кубка между "ПСЖ" и "Фламенго" состоялся 17 декабря. Победу одержал французский клуб со счетом 1:1 (2:1 - пен.). В послематчевой серии пенальти Матвей Сафонов отбил 4 мяча.

Российский голкипер выступает за "ПСЖ" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне вратарь провел 4 матча и отыграл 2 встречи на ноль. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость Сафонова по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.

