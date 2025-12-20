Кафанов рассказал о травме Сафонова в матче с "Фламенго"

"Общался с Матвеем. К сожалению, подтвердилось, что у него перелом. В том виде, что откололся кусочек кости на руке. Это произошло в моменте третьего пробитого пенальти, после которого он отразил ещё два. Констатировать можно, что Матвей пропустит от трёх до четырёх недель и потом приступит к полноценной подготовке", - сказал Кафанов "Матч ТВ".
Финал Межконтинентального кубка между "ПСЖ" и "Фламенго" состоялся 17 декабря. Победу одержал французский клуб со счетом 1:1 (2:1 - пен.). В послематчевой серии пенальти Матвей Сафонов отбил 4 мяча.
Российский голкипер выступает за "ПСЖ" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне вратарь провел 4 матча и отыграл 2 встречи на ноль. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость Сафонова по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о травме Матвея Сафонова, полученной в матче финала Межконтинентального кубка.
