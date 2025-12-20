41-летний Тиагу Силва подписал контракт с "Порту"

Тиагу Силва подписал контракт с португальским "Порту".

Фото: Getty Images

Тиагу Силва подписал контракт с "Порту" до конца июня 2026 года с возможностью продления до лета 2027 года, об этом сообщает официальный сайт клуба.



Ранее бразильский защитник выступал за "Флуминенсе". Всего за клуб футболист провел 185 матчей, забил 18 голов и отдал 5 результативных передач. Трансферная стоимость 41-летнего игрока составляет 600 тысяч евро.



На данный момент "Порту" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 40 очков.