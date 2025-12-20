Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
2 - 2 2 2
ЧелсиЗавершен
Вулверхэмптон
0 - 1 0 1
Брентфорд2 тайм
Манчестер Сити
2 - 0 2 0
Вест Хэм2 тайм
Брайтон
0 - 0 0 0
Сандерленд2 тайм
Борнмут
0 - 0 0 0
Бернли2 тайм
Тоттенхэм
20:30
ЛиверпульНе начат
Лидс
23:00
Кристал ПэласНе начат
Эвертон
23:00
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 0 0 0
СельтаЗавершен
Леванте
0 - 1 0 1
Реал Сосьедад1 тайм
Осасуна
20:30
АлавесНе начат
Реал Мадрид
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
20:00
КремонезеНе начат
Ювентус
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
2 - 1 2 1
Айнтрахт2 тайм
Кельн
0 - 1 0 1
Унион2 тайм
Вольфсбург
3 - 4 3 4
Фрайбург2 тайм
Штутгарт
0 - 0 0 0
Хоффенхайм2 тайм
Аугсбург
0 - 0 0 0
Вердер2 тайм
РБ Лейпциг
20:30
БайерНе начат

41-летний Тиагу Силва подписал контракт с "Порту"

Тиагу Силва подписал контракт с португальским "Порту".
Фото: Getty Images
Тиагу Силва подписал контракт с "Порту" до конца июня 2026 года с возможностью продления до лета 2027 года, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Ранее бразильский защитник выступал за "Флуминенсе". Всего за клуб футболист провел 185 матчей, забил 18 голов и отдал 5 результативных передач. Трансферная стоимость 41-летнего игрока составляет 600 тысяч евро.

На данный момент "Порту" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 40 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится