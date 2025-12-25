В обновленный шорт-лист вошел аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси. 37-летний футболист занял девятое место в десятке главных кандидатов на престижную индивидуальную награду.
Лидером рейтинга по-прежнему остается форвард "Баварии" Гарри Кейн, демонстрирующий стабильно высокую результативность в текущем сезоне.
Вторую позицию в списке занимает нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, третьим идет Килиан Мбаппе из мадридского "Реала". Также в топ-10 попали Ламин Ямаль ("Барселона"), Деклан Райс ("Арсенал"), Витинья ("ПСЖ"), Майкл Олисе ("Бавария"), Луис Диас ("Бавария") и Ашраф Хакими ("ПСЖ").
Месси вошел в десятку претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal
Авторитетное издание Goal обновило рейтинг претендентов на получение "Золотого мяча" 2026 года - награды, которую ежегодно вручает журнал France Football лучшему футболисту мира.
Фото: ФК "Интер Майами"