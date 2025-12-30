Тикнизян интересен клубам из Франции и Германии - источник

По информации источника, Наиром Тикнизяном интересуются "Ланс" и "Хоффенхайм".
Футболист выступает в составе "Црвены Звезды" с начала июля 2025 года. В текущем сезоне левый защитник провел 25 матчей и отдал 2 голевые передачи. Соглашение с Тикнизяном действует до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость 26-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 4,5 миллиона евро.
Источник: Telegram-канал "МЯЧ RU"
