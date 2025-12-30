Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

Бернли
22:30
НьюкаслНе начат
Ноттингем Форест
22:30
ЭвертонНе начат
Челси
22:30
БорнмутНе начат
Вест Хэм
22:30
БрайтонНе начат
Манчестер Юнайтед
23:15
ВулверхэмптонНе начат
Арсенал
23:15
Астон ВиллаНе начат

Тикнизян интересен клубам из Франции и Германии - источник

Футболист "Црвены Звезды" Наир Тикнизян интересен клубам из чемпионатов Франции и Германии.
Фото: Getty Images
По информации источника, Наиром Тикнизяном интересуются "Ланс" и "Хоффенхайм".

Футболист выступает в составе "Црвены Звезды" с начала июля 2025 года. В текущем сезоне левый защитник провел 25 матчей и отдал 2 голевые передачи. Соглашение с Тикнизяном действует до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость 26-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 4,5 миллиона евро.

Источник: Telegram-канал "МЯЧ RU"

