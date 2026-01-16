УЕФА потерял 47 млн евро из-за ослабления доллара в 2025 году

Ослабление доллара ударило по бюджету УЕФА: в 2025 году союз зафиксировал потери в размере 47 млн евро.

Фото: УЕФА

Об этом сообщает ESPN со ссылкой на годовой финансовый отчет организации.



Как уточняется, причиной стали валютные колебания - в первые месяцы 2025 года доллар просел примерно на 9%. В отчете это связывают со снижением доверия инвесторов к США, что отразилось на стоимости активов и расходах УЕФА.



Чтобы закрыть обязательства, организация использовала внутренний резерв. После всех операций его объем составил 521,8 млн евро. Эта сумма, как отмечается, укладывается в стратегию УЕФА: держать запас не ниже 500 млн евро, чтобы гарантировать финансирование 55 национальных федераций.



При этом в самом союзе оценили итог управления активами в 2025 году как "разочаровывающий".